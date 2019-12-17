تجريب الكراسيّ المتحركة ذاتية التحكم في مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الاتحاد للطيران ومطارات أبوظبي وشركة «وييل» المزودة للمركبات الكهربائية الشخصية، استكمال العمليات التجريبية، التي شارك فيها الزوار للكراسيّ المتحركة ذاتية التحكم في مبنى مطار أبوظبي الدولي.

وجاءت العمليات التجريبية بمثابة المرحلة الثانية من المشروع التجريبي، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2019، وشارك فيها أكثر من 60 مسافراً يعانون من صعوبات حركية، قادوا بأنفسهم خلالها الكراسيّ المتحركة، وتنقلوا عبر المناطق المزدحمة وصالات المطار قبل الوصول بأمان إلى بوابات رحلاتهم وبعد وصول الزائر إلى وجهته، عادت الكراسيّ المتحركة ذاتياً إلى نقطة البداية دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.

تم تزويد كراسيّ «وييل» المتحركة ذاتية الحكم بأجهزة استشعار لرصد العوائق، وهي مزودة بوظيفة التوقف التلقائي، ما أتاح للمشاركين في التجربة إمكانية التنقل بحرية في أنحاء المطار دون مساعدة موظفي الاتحاد للطيران أو موظفي مطار أبوظبي الدولي وطوال الفترة التجريبية، بقي فريق المطار مستعداً لمساعدة الزوار في حال استدعت الحاجة، ولتعريفهم بكيفية استخدام الكراسيّ المتحركة وتقديم الدعم كلما لزم الأمر.

وتعد الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي أول شركة طيران، وأول مطار في المنطقة، يطلقان تجارب لمنح المسافرين، الذين يعانون من صعوبات حركية فرصة اختيار التنقل عبر الكراسيّ المتحركة ذاتية التحكم، ما يتيح لهم تنقلاً مستقلاً وسهلاً في كل أنحاء المطار.

وتشهد الأسابيع المقبلة مزيداً من التخطيط المكثف وتجارب الكراسيّ المتحركة، قبل إجراء تقييم شامل لتحديد إمكانية وجدوى استخدام الكراسيّ المتحركة في مبنى المطار الجديد.