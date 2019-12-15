تغطية محطة مترو اتصالات بشبكة الجيل الخامس

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «اتصالات» أمس عن تغطية «محطة مترو اتصالات» بدبي بشبكة الجيل الخامس 5G، لتكون بذلك أول محطة مترو تتيح شبكة الجيل الخامس المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد «محطة اتصالات» أول نقطة عبور سريعة على الخط الأخضر لمترو دبي، باعتبارها المحطة الشرقية للخط والتي تم افتتاحها للجمهور في سبتمبر 2011، وبإضافة شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G)، سيستمتع زوار «محطة اتصالات» بالتقنيات المتقدمة للجيل الخامس مثل سرعات التحميل العالية التي تصل لغاية 1 جيجابت في الثانية، مما سيُضفي تجربة غير مسبوقة لهم، مثل البث المباشر عبر الإنترنت (live streaming) بدرجة عالية جداً من الوضوح (4K) وبصورة فورية، حيث لا تتعدى فترة الاستجابة جزءاً من الثانية. وتتميز شبكة (5G)، عن سابقاتها بسرعات فائقة تصل إلى عشرين ضعفاً عن سرعات الجيل الرابع (4G) بالإضافة لسرعة الاستجابة العالية (Ultra-Low Latency) التي تصل إلى أجزاء من الثانية.

تطبيقات متطورة

وتتيح شبكة الـجيل الخامس من «اتصالات» تطبيقات عديدة متطورة تعتمد على الإمكانات التكنولوجية المذهلة للشبكة، مثل تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وألعاب الفيديو عبر الحوسبة السحابية (Cloud Gaming) والروبوتات المتقدمة، والمركبات ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.

وتنضم تغطّية «محطة مترو اتصالات» بشبكة الجيل الخامس 5G إلى قائمة الإنجازات المهمة التي أحرزتها الشركة في هذا الإطار ضمن سلسلة من النجاحات التي عززت من ريادتها لأحدث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المنطقة، وكانت «اتصالات» قد أطلقت مشوار الجيل الخامس مبكراً منذ عام 2014 لتكون من أوائل مزودي الاتصالات في العالم في بدء تجارب الجيل الخامس بالتعاون مع الشركاء الدوليين، كما كانت في مايو 2018 أول شركة للاتصالات تطلق أول شبكة تجارية للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تميزت «اتصالات» بتوفيرها لشبكة الجيل الخامس لأول عميل تجاري رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وهو المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي، حيث سيكون موقع المعرض أكثر الأماكن اتصالاً على وجه الأرض.