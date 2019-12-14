«أبل» تستحوذ على شركة بريطانية ناشئة لتحسين جودة صور «آيفون»

المصدر: لندن - د ب أ

استحوذت شركة أبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات على شركة «سبكترال إيدج» البريطانية الناشئة للبرمجيات التي ابتكرت تقنية جديدة تساعد في تحسين جودة الصور التي يتم التقاطها بواسطة هواتف آيفون.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن المحامي بيتر دينوود الذي يعمل بشركة أبل اختير كرئيس جديد لشركة سبكترال إيدج ومقرها في مدينة كمبريدج البريطانية، وذلك حسب مستندات الصفقة التي أعلنت أول من أمس.

وكشفت الوثائق أن أبل أصبحت تسيطر الآن على سبكترال إيدج، بعد أن استحوذت في وقت سابق من العام الجاري على شركة برمجيات ناشئة أخرى تحمل اسم «داتا تايجر» وتعمل في مجال التسويق الإلكتروني.

وتستخدم سبكترال إيدج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة صور الهواتف المحمولة عن طريق الجمع بين إمكانيات التصوير المعمول بها حالياً وتقنيات التصوير بواسطة الأشعة تحت الحمراء.