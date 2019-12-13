تطبيق إلكتروني يقدم حلاً لأزمة الدروس الخصوصية

المصدر: الهند - وفاء فاروق

فتاة في بلدة صغيرة في مدينة فريد آباد الهندية، ولكنها ذات أحلام كبيرة، أخذت فيدو غويال مع زوجها روهين كابور مخاطرة دخول عالم ريادة الأعمال بعد فترة عمل استمرت 9 أعوام في الشركات.

بدأت رحلتها في عام 2016 انطلاقًا من تجربة شخصية للبحث عن مدرس منزلي تم التحقق منه لابنتها. وكانت تخشى ترك ابنتها في المنزل مع شخص غريب تماماً. لم تكن هناك خدمات متوفرة لاكتشاف ومقارنة وحجز المعلم من أجل الدروس الخاصة، على الرغم من أن عالم الإنترنت أصبح يطرح كل شيء. ومن هنا ولدت فكرة تطبيق WONK App.

هو أول تطبيق للهواتف المحمولة في الهند مدعوم من منظمة العفو الدولية لإضفاء الطابع الرسمي على عملية ربط المعلمين وتبسيطها داخل منطقة جغرافية محددة بالطلبة وأولياء الأمور الباحثين عنهم. تشمل خدمات «WONK» مدرسين تم اختيارهم بعناية في رسوم تم التفاوض عليها مسبقًا، ومقايضة المعلم، والقدرة على تمويل الرسوم الدراسية من خلال EMIs. وأكثر من ذلك لقد سجل في التطبيق أكثر من 35 ألف معلم ومركز من الخبراء من جميع أنحاء البلاد وأكثر من 27 ألف طالب وولي أمر.

التحديات

كان التحدي الأكبر الذي تواجهه فيدو كرائدة أعمال هو إقناع الموظفين والعملاء والشركاء والمدرسين بجدّيتها لبناء أعمال تجارية طويلة الأجل. وهنا تقول «لم يكن هناك أحد من مجتمع بدء التشغيل التكنولوجي يرشدني ويوجهني كلما واجهت وضعية عمل صعبة».

كان التحدي الرئيسي الآخر الذي يمثل خلفية غير تقنية والمهمة الشاقة المتمثلة في تطوير تقنية لتنظيم سوق خدمات التدريب غير المنظم في البلاد والذي يبلغ حجمه 70 مليار دولار على مر السنين. تطورت هذه التحديات وكانت أكبر فرصة هي الحجم الفعلي للتأثير المحتمل الذي يمكن أن يخلقه WONK في جميع أنحاء البلاد، والذي يقدر بنحو 70 مليار دولار أمريكي في السوق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 35 بالمائة.

بعد فترة بسيطة بدأت فيدو تشعر أن النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في الهند ديناميكي ومليء بأصحاب المشاريع ذوي الأفكار الرائعة فالسوق بالفعل كبير والفرص الهائلة خاصة وإن القدرة على تخصيص حل حسب متطلبات الطالب تفصل الأفضل عن الباقي.