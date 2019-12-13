«هواوي» تفوز بعقد لتجهيز البنى التحتية لشبكة اتصالات في ألمانيا

المصدر: برلين - أ ف ب

فازت شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» بعقد لتجهيز البنى التحتية لشبكة اتصالات الجيل الخامس في ألمانيا، إلا أن دخول الصفقة حيّز التنفيذ يتطلّب موافقة الحكومة بعد المخاوف الأمريكية من خطر حصول عمليات تجسس لمصلحة بكين.

وأعلنت شركة «تيليفونيكا» الألمانية، ثاني أكبر مشغّل لشبكة الاتصالات في ألمانيا بعد «دويتشه تيليكوم»، أنها ستمنح «هواوي» و«نوكيا» الفنلندية دوراً متساوياً في المشروع، واصفةً الشركتين بأنهما «شريكان استراتيجيان».

وجاء في بيان لشركة «تيليفونيكا» أن هذا التعاون سيتطلب إصدار شهادة استيفاء الشروط الأمنية للتكنولوجيا والشركات، وفقاً للأنظمة القانونية المرعية في ألمانيا. وأكدت الشركة وهي فرع لشركة «تيليفونيكا» الإسبانية العملاقة التزامها بعملية «تحديد الخطوط التوجيهية هذه من دون إرجاء إطلاق شبكة الجيل الخامس». وأعلنت أنها ستبدأ بتطوير شبكة الجيل الخامس العام المقبل، آملةً أن تزوّد بها 30 مدينة ألمانية بنهاية عام 2022.