خدمات «بوتيم» عبر «تو توك»

المصدر: دبي - البيان

استقبل مستخدمو تطبيق «بوتيم» في الإمارات، أمس، رسالة لدى فتحهم التطبيق، تفيد بأن «بوتيم» الذي يصل عدد مستخدميه في العالم إلى نحو 10 ملايين نسمة بدأ بتقديم خدماته اعتباراً من أمس، تحت اسم علامة «تو توك» To Tok، وهو تطبيق يقدّم خدمات مكالمات الصوت والفيديو نفسها عبر الإنترنت التي يقدمها تطبيق «بوتيم» من خلال اشتراك شهري مع مشغلي الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو».

وذكرت الرسالة أن خدمات الصوت والرسائل في تطبيق «بوتيم» ستشهد انقطاعاً مؤقتاً.

وبحسب موقع «سينسور داتا»، فقد وصل عدد تنزيل التطبيق إلى 200 ألف.