غوغل تطلق من دبي شبكة خاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المصدر: سلوى الذيباني

أعلنت شركة غوغل اليوم في مؤتمر عقدته بإمارة دبي، عن إطلاق شبكة خاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستضافت دبي اليوم الحدث الرئيسي لشركة "غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في أوبرا دبي حيث استعرض لينو كاتاروزي مدير عام غوغل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحدث ابتكارات الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا والتي تخطط لإطلاقها في المنطقة، وناقش الحدث كيفية مواكبة التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحظي الزوار بفرصة تجربة أحدث المنتجات والميزات من غوغل.

وقال لينو كاتاروزي: نحتفل اليوم بعامنا الـ12 على انطلاقنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن هنا في دبي للإعلان عن أول شبكة لغوغل في الشرق الأوسط. وأضاف أن نصف سكان المنطقة البالغ عددهم 400 مليون شخص يستخدمون شبكة الإنترنت وسينظم 50 مليون مستخدم آخر للشبكة العام المقبل.

وذكر الحدث أن جوجل جعل كل المعلومات متوفرة لدينا بمجرد نقرة أصبع وأن الأبحاث التي كانت تستغرق أشهر يوفرها غوغل اليوم في دقائق معدودات.

