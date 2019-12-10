«شرنقة» لنوم عميق

أصدرت شركة «فولباك» أحدث ابتكاراتها، وهو عبارة عن سترة «شرنقة» مصممة خصيصاً للمساعدة على النوم في أي مكان، سواء على الأرض أو المريخ. التصميم المستوحى من قمل الخشب والشرانق التي يخيطها دود القز أسفر عن شرنقة نوم عميق على هيئة موطن صغير يتمتع بالاكتفاء الذاتي ويغني لك حتى تنام سواء كنت على متن الطائرة أو في مركبة فضائية متجهة للمريخ، مع إمكانية التحكم التام بالضوء والصوت ودرجات الحرارة.

وتتمحور أهمية السترة في القلنسوة الشبيهة بحاجب الضوء، وتضم خمسة أقسام مختلفة يمكن ثنيها حسب الرغبة حول الوجه لتشكل شرنقة آمنة للنوم. وهي مصنوعة من مادة ناعمة قابلة للتنفس تحجب رؤية الداخل وتمكنك من رؤية محيطك بسهولة، كما أنها مقاومة للمياه والهواء والتآكل.