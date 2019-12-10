السُلّم المكتبة

طوّر استوديو «في جي» درابزيناً يبدو عادياً للوهلة الأولى، إلا أنه يضم مكتبة بين شقوقه، حيث تمتد الخياشيم الخشبية الشبيهة بخياشيم السمك على طول الدرابزين وتتسم بوجود شقوق لتخزين الكتب بشكل خفي. ومع أنه يشبه الدرابزين الخشبي العادي الذي يرافق السلالم، إلا أنه يشكل مساحة إضافية ذكية لترتيب الكتب في المنزل بشكل متناسق مع الأثاث.

ينتفخ الدرابزين من الوسط ممتداً على نحو شبيه بالمنشور المتطاول، ليسهّل عملية سحب أي كتاب، وهو متجعد كما الموج، يستند الهيكل الخشبي على عامود حديدي مصغّر، يعمل على تسهيل عملية التركيب والفكّ، وتيسير نقله من مكان لآخر.