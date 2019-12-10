المصدر: إعداد: فاتن صبح

متلازمة التطور ظاهرة لم يعد بالإمكان اليوم إلا ملاحظتها بأنواعها ومساراتها وتأثيراتها الضاربة في عمق حياتنا الحالية وشكل مستقبل الأجيال من بعدنا.

كسور الجسم ما عاد هناك من ضرورة لأن تقلقنا فالجبيرة المرنة الداعمة ستصبح متوفرة بمتناولنا بألوان وتصاميم عصرية، والسترات التي تمنحنا النوم ولو كنا في مركبة فضائية متجهة إلى المريخ قادرة على عزلنا في شرنقة عن محيطنا، وتصاميم منازلنا ستكتسب نفحة تزداد عملانية بدرابزين نخزّن فيه كتبنا.

وإعادة التدوير التي باتت تحتل حيزاً من تفكير الباحثين والبيئيين أسفرت عن منتج الحجر الرخامي البديل من فتات الرخام، وأثاث بلاستيكي ثلاثي الأبعاد من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، وأخرى غير قابلة للتدوير تمخضت عن مكبرات صوت أنيقة بتقنية البلوتوث.