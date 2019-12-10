مكبّرات صوت من نفايات البلاستيك

ابتكر استوديو «غومي» ببريطانيا مكبر صوت محمولاً بتقنية البلوتوث باستعمال نفايات البلاستيك غير القابلة لإعادة التدوير. ويتسم كل جهاز بشكل المستطيل ذي الهيئة الرخامية زاهية الألوان، ويذكر أن ما يعادل 100 كيس بلاستيكي يشكل مجسّم مكبر الصوت.

ويتألف المكبر من ثلاثة مكوّنات تركيبية يمكن فصلها عن بعضها بسهولة وإذابتها بغية تشكيل أجزاء جديدة للمنتجات المستقبلية من دون أن تفقد أي من قيمتها كمادة. وبما أن كلاً من أجهزة مكبر الصوت يتم صقلها يدوياً، فإن كل منتج يتسم بقيمة جمالية وألوان منفردة متميزة تبعاً لنفايات البلاستيك المحددة التي دخلت في تصنيعها.

وأطلق الاستوديو هذا المشروع بعد أن كشف بحث أجراه أن النفايات البلاستيكية تشكل 83 بالمئة من تلوث الشطآن حول العالم، وأن بريطانيا ترمي 300 مليون كيلوغرام من البلاستيك المرن سنوياً.