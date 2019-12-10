«أثاث شارع» ثلاثي الأبعاد

«اطبع مدينتك» مبادرة لتدوير البلاستيك قام بها مختبر صفر نفايات الذي أنشأه استوديو «ذا نيو رو» ليتيح لمواطني مدينة ثيسالونيكي اليونانية إعادة تدوير نفاياتهم البلاستيكية ليصنعوا منها أثاثاً بأبعاد ثلاثية.

وتقدم المبادرة لسكان المدينة المحليين مرفقاً لتدوير النفايات البلاستيكية وتزودهم بإمكانية اختيار المادة التي ستتحوّل إليها، من خلال ذراع روبوتية ثلاثية الأبعاد قادرة على تحويل البلاستيك المصنف إلى أثاث للشارع. ويمكن للمستخدمين تخصيص الأثاث عبر موقع متخصص لاختيار الألوان والوظائف والمساحة العامة المراد تأثيثها، وبناءً على التصميم المختار يحتسب الموقع كمية البلاستيك المعاد تدويره المطلوب.