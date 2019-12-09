خرائط غوغل تضيف ميزة جديدة

المصدر: وكالات

كشفت شركة غوغل عن تحديث جديد لتطبيق خرائط غوغل على نظام أندرويد، والذي يتيح معرفة الشوارع والطرق المضاءة في محاولة لتمكين المستخدمين من العثور على الشوارع الأكثر أماناً.

ويستهدف الإصدار المنتظر المشاة الذين يتنقلون من مكان لآخر اعتماداً على الخرائط، حيث يُعد المطورون فلتر الإضاءة الجديد لخرائط غوغل الذي سيعرض خطاً أصفر ساطعاً على طول الشوارع المضاءة.

كما يميّز التطبيق الشوارع التي تُضاء بشكل خافت، حيث تنتظر الشركة رسائل من المستخدمين بالأماكن غير المضاءة للتنويه عنها، وخصوصاً في الهند التي شهدت مؤخراً حوادث وجرائم مروعة.