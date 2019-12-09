"مساعد غوغل" يفهم 15 لهجة عربية بينها الإماراتية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أطلقت «غوغل» رسمياً النسخة العربية من «مساعد غوغل» في 15 دولة عربية جديدة من ضمنها الإمارات، بعد إطلاق المساعد الذي يصل عدد مستخدميه عالمياً إلى مليار نسمة في سوقي السعودية ومصر في أبريل الماضي.

وسيمكن للمساعد المعتمد على الذكاء الاصطناعي القيام بالعديد بـ20 مهمة، من ضمنها إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصيّة وتشغيل الموسيقى وضبط التنبيهات، إضافة إلى خدمة نظام الملاحة، من خلال تعليمات بسيطة مثل «أرسل رسالة نصية»، أو «أوصلني إلى المطار»، أو «قم بتشغيل وضع الطيران».

وسيمكن لـ«مساعد غوغل» فهم 16 لهجة عربية، ويمكن لمساعد غوغل أن يفهم المعنى بدقة بناءً على نطق المستخدم، بفضل محرك علامات التشكيل الذي قام مهندسو غوغل بتطويره.

إلى ذلك، ذكر طارق عبد الله، الرئيس الإقليمي للتسويق في غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن عدد المشتركين في برنامج «مهارات من غوغل» من المنطقة العربية وصل إلى أكثر من 500 ألف شخص ناطق باللغة العربية منذ إطلاق البرنامج في شهر أبريل الماضي، لافتاً إلى أن نسبة الشابات المشاركات وصلت إلى 50% منهم من الشابات، في حين سجل إجمالي عدد الساعات 1.75 مليون ساعة استخدام على الموقع.

وأضاف عبد الله: «وفقاً لاستطلاع رأي مستقل أجرته شركة «إيبسوس»، فقد أشار 130 ألف من المتدرّبين في «مهارات من غوغل» أنهم وجدوا وظيفة، وتمكّنوا من تطوير حياتهم المهنية أو تنمية أعمالهم وشركاتهم، إمّا عبر توظيف المزيد من الكوادر أو عبر زيادة الربح الإجمالي».

ويضم البرنامج 30 موضوعاً أساسياً وأكثر من 120 درساً. وتركّزت أكبر نسبة مشاركة في مصر، تليها المملكة العربية السعودية والمغرب والعراق والجزائر.