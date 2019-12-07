«لوجيتك» تعزّز بيئة العمل الرقمية بشاشة لمؤتمرات الفيديو

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة «لوجيتك» أخيراً شاشة لوجيتك تاب Logitech Tap، التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الرقمية ونشر واستخدام غرف التعاون بين موظفي الشركة مهما كان موقعهم.

ويعد تاب جزءًا من حلول الغرف التي تم تكوينها مسبقًا لموفري أنظمة التعاون الرئيسية مثل «غرف مايكروسوفت تيمز».

وكغيرها من معدات لوجيتك الأخرى للمؤتمرات، تم تصميم تاب وفقًا للمعايير المفتوحة، مما يتيح مجموعة أوسع من عمليات الدمج، على سبيل المثال مع ألواح الكتابة التفاعلية ووظائف التحكم في الغرفة وغيرها من الحلول.

وقال أبراهام مامن، رئيس قسم التعاون المرتبط بالفيديو في لوجيتك الشرق الأوسط: «خلال السنوات الخمس الماضية، قمنا بإحداث ثورة في سوق مؤتمرات الفيديو من خلال تقديم أجهزة فيديو بسيطة وعالية الجودة إلى الجماهير. ومع شاشة «تاب» التي تعمل باللمس، نوسع نهجنا في إمكانات التحكم بالاجتماعات.

فقد استمرت التحديات التقنية في غرف الاجتماعات، مثل بدء إجراء مكالمات الفيديو وإدارة جهاز التحكم عن بُعد، في تشكيل مصدر إزعاج للموظفين على الرغم من التقدم الحاصل في تقنيات المؤتمرات.

ولكن باستخدام تاب، عملت لوجيتك على تبسيط تطبيق واستخدام خاصية مكالمات الفيديو في أي غرفة اجتماعات. وبالاقتران مع برنامج سهل الاستخدام من كبار مزودي خدمات التعاون، أصبح تقديم وظائف مثل البدء بلمسة واحدة وإدارة التقويم ومشاركة المحتوى بشكل سلس أسهل من أي وقت مضى.