«جوجل» تطلق ميزة الدردشة بالصور

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق وظيفة دردشة جديدة في تطبيق الصور «جوجل فوتوس» Photos، تهدف إلى تسهيل مشاركة الصور مع الأصدقاء والأهل والمعارف دون الحاجة إلى أية روابط.

وأوضحت جوجل أن المستخدم سيتمكن من خلال وظيفة الدردشة الجديدة مشاركة الصور بسهولة مع بعض الأصدقاء حصرياً، وذلك بعدما اشتكى المستخدمون من صعوبة مشاركة الصور في بعض الأحيان، إلا من خلال إنشاء ألبوم إضافي ومشاركة الرابط الخاص به مع الأصدقاء.

وبإمكان المستخدم الآن من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في الدردشة الحالية، وإضافة الإعجاب بالصورة أو التعليق عليها، علاوة على إمكانية حفظ الصورة من خلال إضافتها إلى المعرض الخاص بالمستخدم، وتظل جودة الصورة غير مقيدة عند الإرسال.