أفضل تطبيقات وألعاب «آبل» لعام 2019

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

كشفت «آبل» Apple أخيراً عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019 والتي قام المبتكرون بتطويرها ووفرتها عملاق التقنية على منصاتها المختلفة، وذلك خلال مؤتمر قادته الشركة في نيويورك الأمريكية الأسبوع الماضي وحمل عنوان «محبوبة الملايين» كناية عن تطبيقاتها وألعابها المتوفرة على متجر «آبل ستور» App Store وخدمة ألعاب «آركيد» Arcade.

ووفقاً لبيات شركة «سينسور داتا»، فقد احتلت تطبيقات «آبل ستور» المركز الأول من حيث العائدات التي بلغت 14.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي بنمو 22.3% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت عائدات متجر التطبيقات بنهايته 11.6 مليار دولار.

وقال فيل شيلر، نائب رئيس التسويق حول العالم في «آبل» خلال المؤتمر: «يلهمنا المطورون حول العالم من خلال تطبيقات مبتكرة قادرة على التأثير في ثقافتنا وتغيير حياتنا، وينطبق هذا على تطبيقات العام الجاري أكثر من أي وقت سابق، حيث تعكس التطبيقات الفائزة بأفضل التطبيقات والألعاب في «آبل ستور» لعام 2019 رغبتنا حول العالم للتواصل، والإبداع، والمتعة. ونحن نشعر بالحماس للإعلان عن هذه المجموعة المتنوعة من التطبيقات الفائزة لعام 2019 في «آبل ستور»، والتي تظهر أن روعة التصميم والإبداع تأتي من المطورين جميعاً، الكبار منهم والصغار، ومن جميع أرجاء العالم».

«سبيكتر كاميرا»

وأعلنت الشركة أن تطبيق «سبيكتر كاميرا» Spectre Camera هو أفضل تطبيق لجهاز «آيفون» هذا العام، حيث قدم هذا التطبيق مساعدة كبيرة لمستخدمي «آيفون» في التقاط صور رائعة بنمط التعريض الطويل للضوء من خلال الذكاء الاصطناعي.

«فلو»

أما أفضل تطبيق لجهاز «آيباد» فحاز عليه تطبيق «فلو» Flow by Moleskine الذي يجعل عملية الرسم والتخطيط سهلة للغاية كما يمكن استخدامه كدفتر ملاحظات رقمي أنيق، مع حزمة واسعة من خيارات أقلام الرصاص والتخطيط التي تحاكي الأقلام الحقيقية.

«أفينيتي بابلشر»

وحاز تطبيق «أفينيتي بابلشر» Affinity Publisher لقب أفضل تطبيق في العام لجهاز «ماك» الذي يساعد المصممين في ابتكار وتصميم كتب مليئة بالصور أم منشور لمدرسة الأطفال، بفضل تجربة المستخدم الأنيقة وسعره المعقول للغاية.

«ذا إكسبلوررز»

وكان أفضل تطبيق في العام لجهاز «آبل تي في» Apple TV هو تطبيق «ذا إكسبلوررز» The Explorers الذي صُمم لدعم مجتمع المستكشفين والعلماء والفنانين الذين يعملون على تحقيق هدف مشترك، وهو القيام «بجرد بصري» للعالم الطبيعي من خلال الصور والفيديو.

أفضل الألعاب

وحازت لعبة «سكاي: أبناء النور» Sky: Children of the Light على لقب أفضل لعبة في العام لجهاز «آيفون». وتوفر هذه اللعبة الاستمتاع بالطيران فوق مشاهد هائلة لمساعدة كائنات سماوية على العثور على طريق العودة إلى السماء في هذه الرحلة الاجتماعية المبتكرة.

«هايبر لايت دريفت»

أما أفضل لعبة لجهاز «آيباد» فهي لعبة المغامرات «هايبر لايت دريفت» Hyper Light Drifter التي تأتي بصيغة 16 بت في شكل جديد مليئة بالإثارة والمتعة تجمع بين مغامرات الاستكشاف الممتعة والقتال للبقاء على قيد الحياة.

«جريس»

وحازت لعبة «جريس» GRIS لقب أفضل لعبة في العام لجهاز «ماك». وتعتبر هذه اللعبة تحفة فنية رقمية تثير حواس المستخدم أثناء حل الألغاز للقفز بين المنصات، وتستكشف الأمل والحزن والنصر الذي يشعر به الشخص عند استعادة زمام حياته بعد المرور بخسارة فاجعة.

«ووندر بوي»

وفازت لعبة «ووندر بوي» Wonder Boy المحبوبة من الثمانينات كأفضل لعبة لجهاز «آبل تي في». وتشمل اللعبة شخصية نصفها سحلية تنطلق في مغامرة لمواجهة تحدي العمر تعود في حلة جديدة مع رسومات يدوية وموسيقى جديدة، من تطوير شركة «ليزارد كيوب» بالتعاون مع مؤلف السلسلة ريوتشي نيشيزاوا.

توجهات

ودخل مطورو الألعاب حول العالم هذا العام إلى نظام «آي أو إس» iOS بمجموعة من الأسماء المعروفة التي تأتي بأحدث تكنولوجيا، وتصميمات جريئة، وميزات مبتكرة تقدم مستوى من الجودة والروعة لم يكن ممكناً من قبل على الأجهزة المتحركة.

«سايونارا وايلد هارتس»

وفي عام 2019، وسّعت «آبل» من متجر «آبل ستور» من خلال تقديم صفحة جديدة كلياً لخدمة «آبل آركيد»، وهي خدمة مبتكرة للاشتراك في الألعاب من دون إعلانات أو مشتريات داخل التطبيقات.

وعلى الرغم من أن كل لعبة في Apple آركيد، التي يزيد عددها على 100 لعبة، تقدم شيئاً فريداً من نوعه، إلا أن هناك لعبة واحدة تفوقت على هذه المجموعة الرائعة من الألعاب، ألا وهي لعبة «سايونارا وايلد هارتس» التي فازت كأفضل لعبة في العام على منصة «آبل آركيد» للألعاب.

وتتميز هذه اللعبة بأنها لعبة فريدة وجميلة ومليئة بالأمل تثير الحماس من خلال خوض سباقات على دراجات نارية بسرعة البرق.