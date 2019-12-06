واتسآب تعاقب هؤلاء المستخدمين

أعلنت شركة "واتسآب" أنها ستطلق يوم 7 ديسمبر حملة محاسبة المخالفين لقواعد استخدام تطبيقها للتراسل الفوري من خلال إرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بـ"السبام".

وحسب ما أظهره التحديث الأخير لتطبيق "واسآب" أضافت الشركة ميزة مهمة جديدة تتيح للمستخدم اختيار من يستطيع إضافته في الدردشات والمحادثات الجماعية.

ويهدف هذا التعديل إلى حماية مستخدمي "واتسآب" من إمطارهم بالرسائل المزعجة غير المرغوب فيها.

ولم تحدد الشركة نوع وطبيعة الإجراءات القانونية التي تعتزم اتخاذها ضد الأفراد والمؤسسات الذين يقومون بإرسال "السبام" عبر تطبيق "واتسآب".

وأكدت الشركة أن التطبيق ليس مخصصا للرسائل الجماعية والآلية والتلقائية.