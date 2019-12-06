«لينكدإن» تعلن الأعضاء الأكثر تفاعلاً في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

كشفت «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، أمس، عن قائمة Top Voices لمنطقة الخليج لعام 2019، والتي تسلط الضوء على الأعضاء، الذين تسهم مشاركاتهم ومقالاتهم التي ينشرونها على منصة «لينكدإن» في تحفيز النقاشات البناءة ضمن قطاعات ومناطق أعمالهم.

ومن خلال تبادل وجهات النظر والخبرات الفريدة، يعمل هؤلاء المهنيون على إجراء حوارات ترتقي بمعارف وثقافة منتسبي المنصة.

وتصدر آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة قائمة Top Voices في منطقة الخليج لعام 2019، ثم ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» في الشرق الأوسط، وفاطمة اللوغاني، رئيس أكاديمية إكسبو والتوطين، إكسبو 2020 دبي، ثم فرانسيسكو ميغيل سوسا، مدير عام «طلبات»، وهيثم مطر، مستشار أول في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، وهبة سيد، مديرة التسويق في شركة «آي بي إم» الشرق الأوسط وإفريقيا، ثم محمد العيدروس، مساعد جناح الاستدامة في معرض إكسبو 2020 دبي، ونايلة الخاجة، الرئيس التنفيذي لشركة «أفلام نايلة الخاجة»، ثم رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، وأخيراً روهيت راماشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة.

وقالت سلمى طنطاوي، محررة أخبار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إننا من خلال «لينكدإن نسعى لتوفير منصة متميزة تعزز مشاركة المعلومات المفيدة وتُتيح أمام المهنيين فرصة لتبادل خبراتهم وآرائهم، وإجراء حوارات ملهمة، تسهم في توسيع نطاق التأثير ضمن دوائر الأعضاء.