«غايوس» تشارك ببرنامج «فيسبوك» لتسريع الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع الاختيار على «غايوس للشبكات»، الشركة الناشئة التي أُسّست نتاجاً لتعاون بين باحثي جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويورك في مدينة نيويورك، للمشاركة في برنامج «فيسبوك لتسريع الأعمال» في لندن، الذي يتضمن سلسلة جلسات تدريبية تنعقد على مدى 12 أسبوعاً، بهدف تسهيل التعاون بين الشركات الناشئة وفريق «لندن لاب» الخاص بشركة «فيسبوك».

وتوفر «غايوس للشبكات» محتوى مبتكراً للهواتف المحمولة خاصاً بالشركات والمستخدمين في الأسواق الناشئة التي تفتقر إلى الوصول إلى نطاق البث العريض، وتم اختيارها مع 13 شركة ناشئة من بين 600 شركة متقدمة. وانطلقت الشركة بجهود كل من لاكشمينارايانان سوبرامانيان، الأستاذ في معهد «كورانت» لعلوم الرياضيات التابع لجامعة نيويورك؛ وياسر زكي، أستاذ مساعد في علوم الحاسوب لدى جامعة نيويورك أبوظبي؛ وتوماس بويتش، مدرس مساعد في علوم الحاسوب لدى جامعة نيويورك أبوظبي.

وذكرت شركة فيسبوك، في تعليق لها على اختيار الشركات الناشئة للالتحاق ببرنامج تسريع الأعمال: «إن الشركات التي تم اختيارها تعمل على الاستفادة من قوة التكنولوجيا وتسخيرها لخلق أثر إيجابي على عالمنا، بما يتضمن تحسين التواصل الرقمي حول العالم». وتسعى غايوس للشبكات، التي شارك في تأسيسها الرئيس التنفيذي أرجونا ساثياسيلان، إلى تسهيل وصول سكان المناطق التي لا تملك نطاق بث عريضاً إلى تقنيات الهاتف المحمول، الذين يشكّلون نصف عدد سكان العالم تقريباً، من خلال تمكين إنشاء محتوى مبسط يعتمد بشكلٍ أقل على سرعة الاتصال.

وتهدف منصة «غايوس» الرئيسة إلى تقديم خدماتها لنحو ثلاثة مليارات مستخدم لا يمتلكون وصولاً إلى نطاق بث عريض، عن طريق متصفح مبتكر يمكّن المجتمعات المحلية ضمن الأسواق الناشئة من إنشاء المحتوى المناسب للمستخدم بلغته الخاصة والتفاعل معه وجني الأرباح. وبذلك، تتيح «غايوس» لهذه المناطق الاستغناء عن شبكة العنكبوتية العالمية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الوصول إلى المحتوى الرقمي بصورة كبيرة.

وأبرمت الشركة شراكات في الهند مع محطات إذاعة محلية استخدمت المنصة لإيصال محتوى صوتي مسجّل يمكن لمستخدميها تحميله عند الطلب. كما عملت مع شركة «ليكويد تيليكوم» في كينيا ومنصتها «أفريقيا تتكلم»، من أجل تحسين عنوان بروتوكول الإنترنت وعروض الهواتف المحمولة لديها.

مميزات

تمتاز الصفحات الرقمية التي تدعمها «غايوس» بأنها أصغر حجماً بنسبة 60%، ويتم تحميلها أسرع بنسبة 90% مقارنةً مع المتصفحات التقليدية في الهواتف المحمولة، مما يدعم إنشاء محتوى رقمي لا يعتمد بالضرورة على نطاق البث العريض. وتقدم «غايوس للشبكات» خدماتها حالياً لأكثر من 22 ألف مستخدم عبر مختلف الدول.