بوتين يفرض التطبيقات الروسية على الهواتف والحواسيب

المصدر: دبي - سيد صالح

وقّعَ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تشريع جديد يقضي بوجوب تزويد كل الهواتف الذكية والحواسيب وشاشات التلفاز الذكية المباعة في روسيا ببرمجيات وتطبيقات روسية بصفة مسبقة قبل بيعها.ووفقاً لما نشرته «سي إن بي سي»، فإن التشريع الجديد سيدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من تاريخ الأول من يوليو المقبل.

وأوضح التشريع أن الحكومة الروسية ستعلن لاحقاً عن قائمة بالتطبيقات الروسية التي يتعين تنزيلها على الأجهزة الذكية المختلفة قبل طرحها للبيع في السوق الروسية.

ويواجه التشريع مقاومة من جانب موزعي الأجهزة الإلكترونية في روسيا، والذين يقولون إن التشريع قد أُصدِرَ من دون مشاورتهم بشأنه.

ويهدف التشريع إلى مساعدة الشركات التقنية الروسية على التنافس مع نظيراتها الأجنبية. وتهيمن الشركات الأجنبية على سوق الهواتف في روسيا. ومن أبرزها «أبل»، و«سامسونغ»، و«هواوي». وكانت روسيا قد أصدرت خلال السنوات الأخيرة عدداً من القوانين الصارمة فيما يتعلق بتنظيم استخدام شبكة الإنترنت.