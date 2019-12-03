سفن لا تغرق

بإلهام من العناكب والنمل، ابتكر علماء في جامعة روتشستر معدناً مقاوماً للمياه يمكن استخدامه في صناعة سفن من غير الممكن إغراقها.

وأفاد الباحثون عن احتمال استخدام المعدن أيضاً في ابتكار أجهزة، برغم الثقوب التي تنخرها، إلا أنها قادرة على أن تطفو على المياه، بما في ذلك أجهزة مراقبة المحيطات.

تم ابتكار المعدن عن طريق توجيه رشقات من الليزر نحو سطح معدني، وابتداع أنماط صغيرة تحاصر الهواء، وهذا يعني امكانية العوم، حتى لو تم إغراق الجهاز، بمجرد إزالة الضغط. استلهم الفريق البحثي من «النمل الناري» القادر على تشكيل نوع من طوافة لحجز الهواء بين أجساده مما يبقيه عائماً، ومن العناكب المائية، التي تنشئ شبكات ذات قباب مليئة بالهواء، تستخدمها للتنفس تحت الماء.