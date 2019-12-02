تحذير جديد من واتسآب الذهبي

المصدر: البيان الإلكتروني

جدد خبراء التقنية تحذيراتهم لمستخدمي "واتسآب"، حتى لا يقعوا في الخدعة، التي يتم تداولها بصورة متكررة، عن تطبيق يحمل اسم "واتسآب غولد"، مشيرين إلى أنه خدعة.

وتقول صحيفة "ميرور" البريطانية، إن خدعة "واتسآب غولد"، تم إعادة تداولها مجدداً، محذرة من أن الوقوع فيها يهدد هاتفك بالاختراق، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وكان أول ظهور لـ"واتسآب غولد" عام 2016، ويتم إرسالها للمستخدمين على أنه نسخة مطورة لـ"واتسآب"، رغم أنه لا يوجد إلا إصدار واحد من "واتسآب"، وهو التطبيق المستخدم بالفعل في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تتكون الرسالة، التي يمكن أن تصل إليك، من جزأين، يقول الجزء الأول أن مقطع فيديو سيصدر في الغد باسم "Martinelli" الذي سيخترق هاتفك، وأنه لن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة".

وبحسب الصحيفة، فإن النصف الثاني من الرسالة يحذر من "واتسآب غولد"، وهو عملية احتيال حقيقية، وتقول: "إذا تلقيت رسالة لتحديث "واتسآب" إلى "واتسآب غولد"، فلا تنقر فوقها"، مشيرة إلى أن "هذا الفيروس معقد جدا، ويجب عليك تحذير الجميع، وقدم النصح للجميع بعد حذفها".