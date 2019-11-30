أمريكا تصدم هواوي مجدداً

المصدر: وكالات

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية، بحسب وكالة رويترز.

والشركة الصينية متهمة من قبل واشنطن بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتهما الوثيقة بحكومة بكين، وقد أدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي.

وكان من شأن وضع اسم هواوي في القائمة السوداء، حظر تصدير المنتجات المصنعة أمريكيا للشركة وكذلك حظر بيع منتجات تصنع خارج الولايات المتحدة وتحتوي على تقنية أمريكية.

لكن بحسب رويترز، لا تطال هذه القواعد كبار الموزعين، لذلك تدور نقاشات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب لتغيير بعض القواعد من أجل زيادة قدرة الولايات المتحدة على حظر المزيد من الشحنات الأجنبية للشركة.

وسيسمح ذلك للسلطات الأمريكية بتنظيم مبيعات العناصر غير الحساسة، مثل شرائح الهواتف المحمولة المصنوعة في الخارج بتكنولوجيا أو برامج أو مكونات أمريكية إلى هواوي.

وقالت رويترز نقلا عن مصدرين إن هناك نقاشات داخل الإدارة الأمريكية حول الأمر، على الرغم من أن إدارة ترامب وافقت الأسبوع الماضي على تعليق بعض الحظر الحالي من أجل إتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف تصعيد الحرب التجارية.