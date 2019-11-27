غوغل تصدم الجميع بنظام جديد

المصدر: وام

فاجأت شركة “غوغل” جميع مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" بمنظومة استباقية جديدة، توفر الكثير من الوقت على مستخدمي الهواتف الذكية.

وأعلنت "غوغل" عن إطلاقها نمطا جديدا أطلقت عليه اسم "آمبشينت مود"، والذي يدعم تشغيل “مساعد غوغل الذكي” على الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

وسيتوافق وضع "آمبشينت مود" (Ambient Mode) للعمل على نظام تشغيل "أندرويد أوريو 8.0" وما هو أعلى.

ويعمل الوضع الجديد على "أندرويدط على تفاعل "مساعد غوغل الذكي" محيط المستخدم، وتقديم معلومات استباقية مفيدة له، متعلقة بالتوقيت الذي قد يصل إلى عمله، حالة الطقس خارج المنزل، وما إلى ذلك من معلومات.

وقال آرفيند تشاندرابو، مدير منتجات مساعد غوغل الذكي، في مقطع فيديو إن الهدف من الوضع الجديد أن تساعد المستخدم في إنجاز عدد من الأمور، التي كان يحتاج وقت أطول للتعرف عليها.

وأوضحت الشركة أنها بدأت فعليا في طرح وضع "آمبشيند مود" في هواتف "شاومي" و"نوكيا" العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، وستصل إلى كافة أجهزة تلك الهواتف خلال أسبوعين فقط، وستبدأ في وقت لاحق بإمداد باقي الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" بتحديث يشغل هذا النمط على هواتفهم.