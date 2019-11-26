زجاج الفراشات.. بمنتهى الشفافية

عبر «فراشة الجناح الزجاجي» المعروفة بـ«غريتا أوتو»، تمكن باحثون في كلية الهندسة بجامعة بيتسبيرغ أخيراً من ابتكار زجاج ذي هياكل نانوية، شفاف للغاية ومقاوم للضباب والسوائل كالمياه والزيوت، ناهيك عن قدرته على الشفاء ذاتياً.

مفتاح ابتكار هذه السمات هي الهياكل النانوية داخل أجنحة نوع الفراشات تلك، فهي أصغر من طول موجة الضوء، وتتفاعل مع الضوء بطريقة أكثر فاعلية، حيث لا ينعطف الضوء عن الهياكل كما نرى في هياكل أكبر حجماً.

الزجاج الجديد شفافا بنحو 99.5% أي أكثر وضوحاً من أي زجاج نافذة. وفيما تنبت الهياكل بشكل عشوائي على أجنحة الفراشة فإن إنتاجها في صورة زجاج قد تطلب خطوات عدة، ليصممها العلماء ويخبروها بمساعدة تقنيات تعلم الآلة.