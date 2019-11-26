«خوارزميات النمل» لمتربصي «تويتر»

أفاد علماء في الهند أخيراً، بأنهم طوروا خوارزميات يمكنها رصد الحسابات التي تمثل تهديداً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعّال، وأن تلك الخوارزميات قائمة على «تعظيم مستعمرات النمل».

وقد أوضح العالم أشا كوماري، وقسم علوم الكمبيوتر والتطبيقات في جامعة ماهارشي داياناند أن عملية الاتصال بين مستخدمي «تويتر» هي مماثلة للاتصال الكيميائي الفيروموني بين النمل، وهذا يمكن نمذجته في خوارزميات قائمة على طريقة تصرف مستعمرات النمل، من أجل الكشف عن الاتصالات الأقوى داخل شبكة «تويتر»، وبالتالي الكشف عن الحسابات التي قد تشكل تهديداً للمستخدمين الشرعيين.

اختبار الفريق على نظامهم كان ناجحاً فيما يتعلق بالدقة والاسترجاع بناء على 26 ميزة تم فحصها من قبل النظام ضد حوالي 41500 حساب منجذب إلى مصائد مخترقي الشبكات.