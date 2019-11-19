هل تتلاعب غوغل بنتائج البحث على الإنترنت؟

المصدر: وكالات

تناقلت مواقع مختصة بشؤون التقنية أخبارا تشير إلى أن غوغل تتلاعب بنتائج البحث على الإنترنت بطرق تخالف السياسات المتفق عليها أو بطرق كانت قد نفتها سابقا.

وتبعا لتحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال فإن "المهندسين ومتعاقدي غوغل يعملون وراء الكواليس على تغيير الخوارزميات البرمجية التي تغير نتائج البحث بطرق كانت الشركة قد نفتها علانية في الماضي".

ويعتقد بعض المراقبين أن "غوغل تدخلت في خوارزمياتها لتخفيض مرتبة المواقع المزعجة التي تظهر للمستخدم على الإنترنت، والحفاظ على قوائم سوداء تشمل بعض المواقع، ولجعل خوارزميات البحث تعطي أفضلية لبعض المواقع أو الشركات الكبيرة كموقع eBay، الأمر الذي يخالف سياسات الاحتكار الإلكتروني التي اتهمت بها غوغل سابقا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "غوغل احتفظت بقوائم سوداء للمواقع المزعجة للمستخدم لمنعها من الظهور في ميزة الإكمال التلقائي التي تظهر للمستخدم عندما يبحث عن شيء معين في محرك البحث التابع لغوغل".

وقال المتحدث باسم غوغل لموقع CNBC "إن شركته لا تفكر في الإيديولوجية السياسية عند ضبط الخوارزميات أو المنتجات أو السياسات".