تحذير من فيديو خطير في واتسآب

المصدر: وكالات

حذر "فيسبوك" من خلل أمني جديد في "واتساب"، يتيح للمتسللين اختراق أجهزة مستخدمي تطبيق التراسل الأوسع انتشارا في العالم، بل وسرقة معلومات مهمة منها.

وأقر تطبيق المراسلة الفوري الأشهر "واتسآب"، أمس الاثنين، بانتشار ثغرة أمنية جديدة داخله تهدد كل مستخدميه.

وأوضح أن الثغرة تسمح للهاكرز بالوصول إلى رسائل المستخدمين، عن طريق إرسال ملف فيديو ضار، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأشار "واتسآب"، المملوك لشركة "فيسبوك"، إلى أن الثغرة الأمنية تدعى CVE-2019-11931، وهي قادرة على تشغيل "كود" خطير، من خلال إرسال "ملف MP4 تم إنشاؤه خصيصا لمستخدم "واتسآب".

وأضاف "واتسآب" في تحذيره أن الثغرة الأمنية الجديدة تؤثر على الإصدارات السابقة من التطبيق على هواتف "آيفون" و "أندرويد".

هذا ولم توفر شركة "فيسبوك" أي تفاصيل تتعلق بالشكل الذي قد يبدو عليه الفيديو الخطير، أو إذا كان المستخدمون المتضررون بحاجة إلى فتح ملف الـ "MP4" حتى يتم اختراق رسائلهم.

وفيما ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أنه تم إصلاح العطل، فإن مستخدمي "واتسآب" الذين لم يقوموا بتحميل أحدث إصدار من "واتسآب" ما زالوا عرضة للاختراق.

وتنصح شركة فيسبوك بتحديث فوري لتطبيق "واتساب"، وتنزيل آخر نسخة منه في أقرب وقت ممكن، كما تحث المستخدمين على عدم فتح أي ملفات فيديو مشكوك فيها.

ويعد "واتساب"، الذي يعتمد عليه ما يزيد على ملياري شخص على مستوى العالم، تطبيق المراسلات الأوسع استخداما، ويتميز بأنه الأسهل والأكثر أمانا.