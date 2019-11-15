ميزات مذهلة يجهلها الكثيرون في ويندوز10

المصدر: وكالات

أصبح نظام التشغيل "ويندوز-10" معتمدا لدى ملايين المستخدمين حول العالم، لكن الكثيرين يجهلون أنه يحتوي على بعض الميزات العملية التي تجعل من استخدامه أكثر متعة وفائدة.

سطح المكتب الافتراضي:

تتيح ميزة سطح المكتب الافتراضي أو Virtual desktops إمكانية تنظيم التطبيقات قيد التشغيل في مجموعات منفصلة لأغراض متعددة، وعند استعمال هذه الميزة لن يرى المستخدم سوى التطبيقات التي يعمل فيها، ما يقلل من تشتت انتباهه.

ولتفعيل هذه الميزة يجب الضغط على زر عرض المهام Task View في شريط المهام، ومن ثم زر " سطح مكتب جديد" New desktop في الجزء العلوي من الشاشة.

وللعودة إلى وضعية سطح المكتب التقليدي يجب النقر على أيقونة عرض المهام مرة أخرى ومن ثم " سطح المكتب 1".

الجدول الزمني أو Timeline:

هو من أهم ميزات زيادة الإنتاجية في نظام ويندوز 10، ويوجد أسفل زر "عرض المهام" Task View" في "شريط المهام".

وبمجرد الضغط على زر Task View سيظهر للمستخدم جدول زمني عبارة عن مجموعة من الصور المصغرة التي تظهر العديد من المهام التي قام بها على جهاز الكمبيوتر، ويمكن من خلاله العودة إلى أي تطبيق أو برنامج أو مستند او صورة فتحت منذ 30 يوما.

Snip & Sketch:

تطبيق أدخلته مايكروسوفت على "ويندوز-10" ليساعد على التقاط صورة للشاشة وتحريرها بسهولة، ويمكن ضبطه ليعمل عند ضغط المستخدم على زر Print Screen في لوحة المفاتيح.

ولتفعيل هذه الميزة يجب الانتقال إلى قائمة الإعدادات في الكمبيوتر، ومن ثم Ease of Access، وبعدها الانتقال لأسفل العمود الأيسر حتى الوصول إلى "قسم التفاعل" Interaction، والنقر فوق "لوحة المفاتيح، وفي إعدادات لوحة المفاتيح يجب اختيار " اختصار شاشة الطباعة" وبعدها "تشغيل".