هل يتجسس فيسبوك على كاميرات آيفون؟

المصدر: وكالات

حذّر أحد مستخدمي تطبيق "فيسبوك" من خلل تقني يسمح للتطبيق بتشغيل كاميرات هواتف آيفون دون علم المستخدم.

وغرد على "تويتر" المستخدم جوشوا مادوكس قائلا: "وجدت مشكلة في خصوصية وأمان فيسبوك. حين يكون التطبيق مفتوحًا، فإنه يستخدم الكاميرا بنشاط. لقد وجدت ثغرة في التطبيق تسمح برؤية الكاميرا وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح آخر الأخبار".

ونشر المستخدم في التغريدة مقطع فيديو يثبت صحة كلامه، حيث يلاحظ أن كاميرا الهاتف تعمل في الخلفية أثناء استعمال التطبيق.

وأشار موقع TNW إلى أن المشكلة المذكورة قد تتعلق بأجهزة آيفون العاملة بنظام iOS 13.2.2، وأن الكاميرا قد تظهر بشكل نشط وقت استخدام تطبيق فيسبوك، ولكنها لا تؤثر على الهواتف التي تعمل بنسخة iOS 13.1.3، وتظهر فقط في حال منح المستخدم تطبيق "فيسبوك" إمكانية الوصول إلى صور الكاميرا.

وأثارت تلك الأخبار مخاوف الكثيرين من استغلال شركة "فيسبوك" تطبيقها للتجسس على هواتف المستخدمين، وخصوصا أن الشركة تعرضت للعديد من الفضائح المتعلقة بخصوصية البيانات، والتي كان من أبرزها Cambridge Analytica.