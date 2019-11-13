هواوي تفاجئ موظفيها بمكافآت ضخمة لهذا السبب

المصدر: وكالات

كشفت شركة هواوي، عن أنها ستقدم ملياري يوان (286 مليون دولار) مكافآت نقدية للموظفين الذين يعملون على مساعدتها في التغلب على العقوبات الصارمة التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها في خضم الحرب التجارية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” التي نشرت تفاصيل خطة الشركة الصينية.

وأكد قسم الموارد البشرية بالشركة إن هذه المكافآت هي علامة تقدير للموظفين الذين يحاولون مواجهة الضغوط الأمريكية، وأفاد متحدث باسم “هواوي” إنها ستضاعف رواتب هذا الشهر لجميع موظفيها البالغ عددهم مائة وتسعين ألف موظف.

وستذهب المكافآت النقدية إلى فريق العمل في البحث والتطوير الذين يعملون جاهدين على تحويل سلاسل التوريدات بالشركة بعيدًا عن الولايات المتحدة.

وتحاول الشركة الصينية إيجاد بدائل لمكونات وتكنولوجيا الشركات الأمريكية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات تمنعها من التعامل مع شركات أمريكية.