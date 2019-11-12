ثوم بلا رائحة

فاز «غارليدو» بجائزة أفضل ابتكار لمكون طعام ضمن جوائز ابتكارات الأطعمة الآسيوية عام 2019. الابتكار عبارة عن منتج الثوم لكن بتأثير جانبي أخف على النفس والمعدة.

فمن يحب الثوم ويعزف عن تناوله بسبب رائحة الفم الكريهة أو الحرقة التي يسببها، بات بإمكانه تناوله على شكل معجون والاستمتاع بهذا الطعام المغذي، مع تفادي تأثيراته الجانبية المزعجة.

يقول مدير الشركة المنتجة، خليل أبو الروس لموقع «فودبيف ميديا»، كما يظهر في فيديو على «يوتيوب»، إن المنتج ابتكره كل من جورج وشربل جعجع، وقد استغرق إعداده حوالي 7 سنوات، مضيفاً إن المنتج يتخلص من التأثيرات المزعجة للثوم «من دون التأثير في مذاقه أو فوائده».