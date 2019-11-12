لحوم مستزرعة في الفضاء

أعلن باحثون دوليون، أخيراً، عن نجاح تجاربهم القاضية بـ«إنتاج» لحوم أبقار داخل محطة الفضاء الدولية، واكتشافهم الطعام الذي يمكن أن يتناوله رواد الفضاء في المستقبل.

ووفقاً لمواقع إخبارية متعددة، استخدم الباحثون في تجاربهم طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد قامت بتطويرها الشركة الروسية «3 دي بيوبرنيتنغ سوليوشنز».

وسبق أن طور باحثون طريقة لإنتاج قطعة كاملة من لحوم الأبقار من بضع خلايا تم مزجها بوسيط للنمو وطباعتها على طبقات، في تقليد لمسار إعادة توليد أنسجة العضلات.

لكن نقص الجاذبية في الفضاء كان يعني أن تلك الخلايا لا يمكن طباعتها على شكل طبقات، لذلك، تمت طباعة النسيج من كل الجهات في وقت واحد لتشكيل كرة من اللحوم. وبرهنت الاختبارات على أن إنتاج اللحوم المستزرعة ممكن في أية ظروف مع كميات كبيرة من الماء الإضافي.