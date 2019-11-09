هواوي تقدم عرضاً مغرياً للشركات الأمريكية

المصدر: وكالات

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن تقديمها عرضا مغريا للشركات الأمريكية من أجل إدخال أحدث شبكات الإنترنت إلى البلاد، إلا أن الجانب الأمريكي يخشى سياسات الرئيس دونالد ترامب.

الشركة الصينية أعلنت عن استعدادها لإدخال شبكة "5G" إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق شريك أمريكي.

فبحسب تصريحات سابقة لمؤسس الشركة الصينية والرئيس التنفيذي لها، رين زهينجيفي، فإنه يفكر بمشاركة تقنيات الشبكة الجديدة للإنترنت مع شركاء غربيين.

وقال زهينجيفي، فإن نظام الدفع سيتم دفعة واحدة على أن تقدم شركته جميع التسهيلات في الحصول على براءات الاختراع والتراخيص الحالية للشركة والأكواد التي يتم تداولها وغيرها من الوثائق.

وأضاف المدير أن الشركة مستعدة للتفاوض مع الشركات الراغبة الا انه لايوجد أي عرض حاليا، ويوجد تفكير جدي لدى الكثير من الشركات المهتمة بالعرض الى أنهم يخشون سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع قائلا إن كلاً من الدول الأوروبية وكوريا الجنوبية واليابان لديهم التقنيات الخاصة لهذه الشبكة، وبالتالي فإن المشتري الوحيد المتاح سيكون الولايات المتحدة الأمريكية.