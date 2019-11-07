هذه الأخطاء تفسد عملية البحث على غوغل

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح محرك البحث "غوغل" لا غنى عنه في عمليات البحث عن المعلومات، فأيا ما كنت تبحث عنه ستجد "غوغل" يقدم لك الإجابة وبأي لغة، ولكن في كثير من الأحيان لن تصل إلى مرادك من عملية البحث وهذا راجع إلى أخطاء ترتكبها عند القيام بهذه العملية.

وتتمثل أخطاء البحث على غوغل، فيما يلي:

1- البحث عن الموضوع مرة واحدة

البحث في غوغل مرة واحدة، عادة ليست كافية لتحصل على كل المعلومات التي تحتاجها، وخاصة إذا كانت قضية معقدة أو واسعة، لذلك يقترح أداء ما لا يقل عن اثنتين من عمليات البحث على موضوع معين للحصول على نظرة أشمل وكاملة من الموضوع في متناول اليد، بحسب ما نقل موقع صدى البلد عن "بيزنس إنسيدر".

2- عدم تحديد التفاصيل التي تدخلها في البحث

من ضمن الأخطاء التي يقوم بها مستخدمو غوغل هو إدخال استعلام محدد جداً من أجل أن تتحول إلى النتيجة المنشودة، ولكن في هذه الحالة لن تحصل على إجابة دقيقة لما تبحث عنه. على سبيل المثال لا تبحث بمتوسط طول الاخطبوط 12 سم، فالأفضل البحث بـ ما هو متوسط طول الاخطبوط في هذه الحالة ستحصل على الإجابة المطلوبة والصحيحة.

3- استخدام الكلمات التي قد لا تتعرف عليها نتائج البحث

إذا كنت تري نتيجة البحث التي تبدو صحيحة، ولكن تشمل مصطلحات غير مألوفة بالنسبة لك، لا تتخط ذلك، بل ستكون في حاجة لإجراء عملية بحث عن الكلمات غير المألوفة للوصول إلى المعلومة بشأنها.