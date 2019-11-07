واتسآب يقدم حلاً لمشكلة مزعجة أرقت مستخدميه

المصدر: وكالات

يجد العديد من مستخدمي تطبيق واتسآب أنفسهم في موقف حرج ومزعج في الوقت نفسه، عند إضافتهم إلى مجموعات دردشة جديدة دون إذنهم.

لذا، طرح تطبيق واتسآب ميزة جديدة لمنع الأشخاص من إضافة غيرهم إلى محادثات المجموعة دون إذنهم.

وفي مدونة تعلن عن التحديث، أوضح متحدث باسم "واتسآب"، بالقول: "نحن نقدم اليوم إعدادا جديدا للخصوصية، وندعو النظام لمساعدتك في تحديد من يمكنه إضافتك إلى مجموعات الدردشة".

ويمكن تفعيل الميزة الجديدة في قسم الإعدادات ضمن تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، عبر النقر على خيار "الحساب" ثم "الخصوصية" و"المجموعات". وهناك، ستجد 3 خيارات: الكل أو جهات الاتصال أو جهات الاتصال الخاصة باستثناء.

ويعني خيار "جهات الاتصال" أن المستخدمين الموجودين لديك في قائمة العناوين الخاصة، يمكنهم إضافتك إلى مجموعة الدردشة، بينما يتيح لك "جهات الاتصال الخاصة باستثناء" تحديد المستخدمين الذين تفضل عدم تمكنهم من إضافتك.

وأضافت "واتسآب": "في هذه الحالة، سيُطلب من المسؤول الذي لا يمكنه إضافتك إلى مجموعة ما، إرسال دعوة خاصة لك عبر دردشة فردية، ما يتيح لك اختيار الانضمام من عدمه، حيث سيكون لديك 3 أيام لقبول الدعوة قبل انتهاء صلاحيتها".

تجدر الإشارة إلى أن التحديث متاح في كل من iOS و"أندرويد".