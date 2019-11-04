قراصنة يخفون 20 مليون تطبيق من "آب ستور"

المصدر: البيان الإلكتروني

قدرات القراصنة الالكترونيين لم تعد تقتصر على اختراق الموبايلات والبريد الالكتروني، بل تطورت بشكل رهيب وباتوا يصلون إلى ما يريدون في أي نظام يستهدفونه. وآخر ضحاياهم كان المتجر الالكتروني لأبل "آب ستور"، حيث تقرير أعدته إحدى شركات دراسة أسواق التطبيقات الرقمية عن اختفاء تصنيف أكثر من 20 مليون تطبيق على متجر "آب ستور" الإلكتروني التابع لشركة أبل، نتيجة تعرض المتجر لعملية قرصنة معلوماتية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير الذي أعدته شركة "آب فيجرز" لأبحاث سوق التطبيقات، فإن تصنيف الكثير من التطبيقات والألعاب التي طورتها شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وهولو وديزني وسلسلة مقاهي ستارباكس الأمريكية بسبب هذا العملية.

وقالت شركة أبل إن عملية القرصنة بدأت يوم 23 أكتوبر الماضي، وتم حل المشكلة يوم الأربعاء الماضي. وبحسب شركة "آب فيجرز" فإن هذه المشكلة أثرت على مستخدمين في 155 دولة، حيث كانت الولايات المتحدة الأشد تضرراً منها بحذف تصنيف أكثر من 10 ملايين تطبيق فيها. وجاءت أستراليا في المركز الثاني في قائمة الدول المتضررة حيث اختفى تصنيف 2.7 مليون تطبيق.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن بيان لشركة أبل عبر البريد الإلكتروني القول: "خلال عملية صيانة روتينية لمتجر آب ستور، اكتشفنا تضرر خانة التصنيف وأعداد المشاهدات من برنامج قرصنة تم زرعه في المتجر، حيث تم التغلب على المشكلة".

وحسبما أورد موقع (DPA) رغم أنه لم يتم حذف التصنيفات وعدد المشاهدات تماماً، فإنها لم تكن تظهر للمستخدمين على صفحة عرض التطبيق على المتجر لفترة من الوقت. نحن نعتذر عن أي متاعب تسببت فيها المشكلة. وقد تمت استعادة كل التصنيفات وأعداد المشاهدات” حالياً.

يذكر أن أي تطبيق موجود على المتاجر الإلكترونية الشهيرة مثل "آب ستور" و "غوغل بلاي" يتم تصنيفه وفقاً لجودته وفوائده، حيث يحصل على ما بين نجمة واحدة وحتى 5 نجوم لمساعدة المستخدم في اختيار التطبيقات التي يريد تنزيلها.