قريباً جداً.. عودة "هواوي" لبيع مكوناتها في أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الولاية المتحدة الأمريكية عن اقتراب تجديد الترخيص ببيع مكونات المعدات الإلكترونية لشركة "هواوي" الصينية في أمريكا.

وقال وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، إن الترخيص للشركات الأمريكية ببيع مكونات المعدات الإلكترونية لشركة "هواوي" الصينية سيتجسد "قريبا جدا".

وأضاف روس أن الحكومة تلقت 260 طلبا من الشركات الأمريكية في هذا الصدد، خاصة وأن منع الشركات المحلية من التصدير للصين ينعكس سلبا على الشركات الأمريكية نفسها.

وكان ترامب قال، في شهر يونيو المنصرم، إنه سيوافق "بسهولة" على السماح للشركات الأمريكية بالاستمرار في تصدير بعض المكونات لشركة "هواوي" للاتصالات، غير إن أي ترخيص بهذا الشأن لم يمنح يعد.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بأن بلاده ستتوصل لاتفاق تجارة "أولي" مع الصين هذا الشهر، مضيفا: "نحرز تقدما جيدا".

واتخذت الولايات المتحدة تدابير ضد مجموعة "هواوي" الصينية، وحظرت على الشركات الأمريكية بيع أو نقل تكنولوجيا أمريكية إلى عملاق الاتصالات الصيني.

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن "هواوي" مدعومة من الجيش الصيني، ويمكن لمعداتها أن تفتح لوكالات التجسس الصينية "بابا خلفيا" لشبكات الاتصالات في دول أخرىـ بحسب "روسيا اليوم".