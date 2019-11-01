«دو» تطلق ساعة «أبل» الذكية بميزة الاتصال الخلوي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو أمس أنها ستوفر ساعة Apple Watch Series 5 الذكية بمزاياها الجديدة التي تشمل شاشة العرض المذهلة وميزات الاتصال المتقدمة ووظائف تحسين مستوى اللياقة والعناية بالصحة إلى جانب ميزة الاتصال الخلوي المدمجة.

وستمنح دو العملاء الذين يشترون الساعة (طراز GPS+ Cellular) فترة تجريبية لميزة الاتصال الخلوي لمساعدتهم على التعرف إلى الميزة الجديدة ويمكن لعملاء الشركة على امتداد الإمارات طلب ساعة Apple Watch Series 5 عبر موقع الشركة على الإنترنت www.du.ae، حيث سيتم توفيها في المتاجر اعتباراً من اليوم.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال: «تماشياً مع سعينا المتواصل لتوفير أحدث الابتكارات في التكنولوجيا، يسرنا الإعلان عن توفير ساعة Apple Watch Series 5 (طراز GPS+ Cellular) الذكية لتمكين عملائنا من الاستمتاع بميزاتها الجديدة».