المنافسة تهبط بأعمال «إل.جي»

المصدر: سيؤول - د ب أ

سجلت «إل.جي» المزيد من التراجع في أعمالها للهواتف المحمولة في الربع الثالث، وأرجعت هذا إلى قوة المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

وأعلنت الشركة تسجيل خسائر تشغيلية بـ 161 مليار وون (138 مليون دولار)، في قسم الاتصالات المحمولة في هذا الربع.

إلا أن الشركة تمكنت من تقليص خسائرها، بالمقارنة بالربع السابق، وأرجعت هذا إلى تحسن هيكلة التكاليف لأسباب، من بينها نقل خط إنتاجها إلى فيتنام.

وذكرت الشركة أن تراجع أعمالها، يعود لأسباب، من بينها انكماش سوق الهواتف الذكية، وتراجع مبيعات أجهزة شبكات الاتصالات، وتأخير إطلاق تحديثات شبكات الجيل الخامس في سوق أمريكا الشمالية.

وأعلنت الشركة تراجعاً عاماً في الأرباح، كما تراجعت إيرادات الشركة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 31 % إلى 354.7 مليار وون.