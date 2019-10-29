فاز ابتكار أخضر لخريجة من جامعة ساسكس البريطانية، تدعى لوسي هيوز، بجائزة جيمس دايسون لهذا العام، وهي جائزة تصميم دولية، تهدف لإلهام وتشجيع الأجيال الناشئة من مهندسي التصميم، وذلك لصناعتها مادة من نفايات الأسماك بديلاً لأكياس البلاستيك ذات الاستخدام الأوحد.

وبحسب مواقع إخبارية فإن المادة تتألف من قشور السمك ومخلفات الجلد، التي عادة ما يتم دفنها في مطامر النفايات أو تلك التي يجري حرقها.

قوام المادة شفاف ومرن، ما يجعلها مناسبة لمنتجات التعبئة ذات الاستخدام الواحد، مثل الأكياس ومغلفات الساندويتش، والأهم من ذلك تحللها في النهاية، وبالتحديد في غضون أربعة إلى ستة أسابيع.