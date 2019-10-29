تسوّق مستدام بمميزات مغرية

تتيح شركة ناشئة تسلك الاتجاه البيئي والمستدام في التعامل مع منتجاتها من الملابس توفير خيارات بيئية للآباء والأمهات عند إعادة ملابس أطفالهم المستخدمة بدلاً من رميها، والحصول على خصومات عند شراء المقاس الأكبر التالي لهم.

«أب تشوز» عمدت لرصد الاتجاه نحو شهية الشراء الإلكتروني لتطرح مجموعات لملابس الأطفال من القطن العضوي. وحينما يحتاج الطفل لمقاس أكبر يمكن لذويه إرجاع المنتجات للحصول على خصم على المجموعة التالية. لا يوفر الآباء الجدد الوقت والمال وحسب، بل يسلكون أيضاً شوطاً أكبر في طريقهم نحو ذلك في حال اختيارهم شراء مجموعات «مستعملة».

تقدم الشركة خيارات تسعير مختلفة، ويمكن للمتسوقين تحديد عدد العناصر التي يريدونها في كل مجموعة.