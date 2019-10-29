روبوت «يستنشق» مياه القمر

أعلنت وكالة «ناسا» الفضائية فعلاً عن خطط حول ما يمكن أن يصبح «أول روبوت متجول ومستكشف طويل العمر» على سطح القمر، يكرس لـ«استنشاق» والبحث عن المياه بحلول عام 2022.

حالياً، فإن الروبوت الجوال، والذي يطلق عليه اسم «في آي بي إي آر» يمكن أن يتم تطويره للبحث عن المياه والموارد والمواد الأخرى المتطايرة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وأوضح أحد الباحثين المشاركين بالمشروع التابع لناسا، خلال اجتماع للجنة الاستشارية لعلوم الكواكب بواشنطن أخيراً: «إننا نقف على التقاطع الذي يصل بين العلوم والاستكشاف»، وهي منطقة تقلبات يتداخل فيها الجانبان، وهنا يأتي دور الروبوت.