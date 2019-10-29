جهاز تعقب للاطمئنان على الأطفال

يمكن أن يكون الأطفال الصغار (وأحياناً الأكبر سناً) محترفين في التواري عن أنظار ذويهم، لذلك طورت إحدى الشركات جهاز تعقب مزوداً بخاصية تحديد المواقع «جي بي إس» بشكل مناسب للأطفال.

تأتي آلة «جيوبيت» بحجم سلسلة المفاتيح وهو جهاز تعقب يمكن ربطه بحلقة حزام الطفل أو حقيبة الظهر أو أي من متعلقاته الشخصية. ومستخدماً مزيجاً يدمج بين تقنيات «البلوتوث» والاتصال اللاسلكي والبيانات الخلوية، وخدمة التعرف على الموقع لتظهر التفاصيل على تطبيق ذكي يرتبط بجهاز التعقب.

في التطبيق، يمكن مشاركة موقع الطفل مع أشخاص موثوق بهم، فضلاً عن إنشاء مناطق جغرافية، وبث تنبيهات عند خروج وتعدي الطفل تلك الحدود.