هواوي تفاجئ مستخدمي هواتفها بخبر طال انتظاره

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد Joy Tan المسؤول الرئيس الإعلامي بشركة هواوي أن الشركة لا تخطط لتغيير نظام تشغيل الأندرويد في هواتفها الذكية بأي نظام آخر، كما أشار إلى أن الشركة ستستمر في المستقبل في الاعتماد على خدمات غوغل.

وكشفت شركة هواوي هذا العام عن نظام تشغيل الجديد HarmonyOS، ورغم الكثير من التوقعات التي أشارت إلى أن هذا النظام سيكون بديلاً لنظام الأندرويد في المستقبل، إلا أن هواوي أكدت من جديد على العكس.

ومن المعلوم أن هواوي تواجه بعض العقبات في مبيعات الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية مع غياب منصة الأندوريد وخدمات غوغل، إلا أن هواوي قدمت Mate 30 هذا العام بنظام الأندوريد المفتوح AOSP الذي يفتقر لخدمات غوغل.

وأشار Joy Tan إلى عدم رغبة هواوي في تغيير نظام تشغيل الأندرويد في هواتفها، كما أكد أن الانتقال إلى نظام تشغيل جديد سيتطلب سنوات من العمل، كما أنه سيؤدي إلى تراجع ثقة المستهلك بمنتجات الشركة، وأن هواوي تفضل التركيز على تعزيز خدمات الشركة، وتوسيع نطاق خدمات المحمول في الوقت الحالي.

يذكر أن استبدال نظام الأندرويد في هواتف هواوي الذكية سيحتاج إلى نظام قوي موثوق من مستخدمي الشركة في جميع أنحاء العالم، كما أن تطوير هذا النظام سيتطلب سنوات من العمل للحصول على ثقة المستخدم للنظام الجديد.