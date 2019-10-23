تويتر يتحول للوضع المظلم

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

يقترح تطبيق تويتر ميزة Lights Out الجديدة (الوضع المظلم) لهواتف أندرويد والأجهزة اللوحية الذكية.

فبعد تجربة أجريت مع المختبرين (alpha users) الأسبوع الماضي، أعلن تويتر الأسبوع الماضي أنه تحول للوضع المظلم (dark mode) بالنسبة لمستخدمي أندرويد، وذلك عن طريق تغريدة نشرها التطبيق على حسابه في منصته.

وللاستفادة من هذه الميزة، بحسب موقع (01net)، يجب عليك تحديث التطبيق (الإصدار 8.18.0 أو أعلى)، والانتقال بعد ذلك إلى قائمة تشغيل التطبيق، في الجزء العلوي الأيسر، والضغط على زر على شكل مصباح، ويمكن تغيير الوضع يدويًا أو تلقائيًا، بحسب أوقات شروق الشمس وغروبها.

وقد يكون الوضع المظلم مفيدًا بشكل خاص للهواتف الذكية المزودة بشاشة OLED أو AMOLED، لأن البكسلات السوداء معتمة، ولا تستهلك كثيرا من الطاقة، وتتيح الاقتصاد في البطارية.