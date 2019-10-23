إصدار قائمة أخطر المشاهير على غوغل

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أصدرت شركة McAfee قائمة أكثر المشاهير خطورة على غوغل لعام 2019.

وقالت شركة الأمن السيبراني إن البحث في محرك البحث غوغل عن أسماء المشاهير المدرجين في القائمة يعرضك للوقوع فريسة للمواقع الإلكترونية التي تحمل فيروسات أو برامج ضارة.

وفيما يلي قائمة أخطر 10 مشاهير على غوغل:

1. الكسيس بليديل - Alexis Bledel

2. جيمس كوردن - James Corden

3. صوفي تيرنر - Sophie Turner

4. آنا كيندريك - Anna Kendrick

5. لوبيتا نيونج - Lupita Nyong'o

6. جيمي فالون - Jimmy Fallon

7. جاكي شان - Jackie Chan

8. ليل وايني - Lil Wayne

9. نيكي ميناج - Nicki Minaj

10. تيسا طومسون - Tessa Thompson