كيف تمنع غوغل من سرقة كل بياناتك حتى بعد وفاتك؟

المصدر: البيان الإلكتروني

من المحتم أننا سنموت في يوم ما، لكن إن كنت تعتقد أن هويتك الالكترونية وبياناتك الشخصية ستكون في مأمن بعد وفاتك فأنت مخطئ!

فمن دون تحديد وقت معين لوقف كافة حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة أو إعطاء بيانات المرور لشخص ما تثق به، فإن شركات مثل غوغل وفيسبوك ستواصل تخزين بياناتك وكل ما قمت به سابقاً من أنشطة، وفقا لدويتشه فيله.

ولذلك، نشر موقع "ذا نيكست ويب" المتخصص في تقنية المعلومات عدداً من النصائح والإرشادات لمواجهة هذا الأمر وتعزيز الاستفادة الشخصية من كافة البرامج والتطبيقات على الأجهزة الالكترونية الشخصية.

قد تكون على معرفة تامة بحجم البيانات التي خزنتها شركة مثل غوغل على سبيل المثال بشأنك. فبناء على التطبيقات التي تستخدمها فإن عملاق التقنية يعرف عنك أكثر من مجرد سجل عمليات بحثك على الانترنت.

فهناك غوغل باي Google Pay الذي يسجل معلوماتك وأنشطتك المصرفية، وهناك صور غوغل Google Photo حيث تخزن ذاكرتك المصورة، وهناك غوغل درايف Google Drive حيث تخزن مستنداتك الهامة.

لكن رغم ذلك، فإن غوغل تمنحك القدرة على السيطرة على حساباتك الشخصية لتقرر ما الذي سيحدث لها عندما لا تصبح تلك الحسابات نشطة في حالة وفاتك.

1- من على سطح المكتب، سجّل الدخول إلى حسابك في Google وابحث عن خيار "إدارة حساب غير نشط"

2- سيتم نقلك إلى صفحة تشرح معنى "إدارة حساب غير نشط". وبعد قراءة الشرح والشروط والأحكام، انقر فوق الزر "ابدأ".

3- يمكنك السماح لـغوغل بإغلاق حسابك إلى الأبد بعد فترة زمنية معينة من عدم النشاط. يمكنك اختيار إما: 3 أشهر أو 6 أشهر أو 12 شهرًا أو 18 شهرًا.

4- ستتصل إدارة غوغل بك عدة مرات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني قبل شهر من انتهاء المدة تمامًا في حال ما كنت على قيد الحياة.

5- لتفعيل مزية التعطيل التلقائي للحساب، يجب عليك تسجيل رقم هاتفك وتأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.

6- تتيح لك غوغل أيضًا اختيار ما يصل إلى 10 أشخاص لإعلامهم إن كان حسابك غير نشط - يمكنك أيضًا منح هؤلاء الأشخاص حق الوصول إلى بعض بياناتك. لإضافة شخص تثق به، ما عليك سوى النقر فوق "إضافة شخص"، وكل ما ستحتاج إليه هو عنوان بريده الإلكتروني.

7- يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان ينبغي حذف بيانات حسابك غير النشط على غوغل إلى أجل غير مسمى.

8- إذا اخترت إضافة شخص (أو أشخاص) موثوق بهم في الخطوة السابقة، فسيكون أمامهم 3 أشهر لطلب تنزيل المحتوى الخاص بك (يشمل ذلك الوسائط من صور غوغل وما إلى ذلك).

9- إذا اخترت حذف حسابك في غوغل تمامًا بعد فترة زمنية محددة، فسيشمل ذلك كافة بياناتك التي شاركتها مع الجميع بشكل عام، مثل أي مقاطع فيديو على يوتيوب YouTube أو منشورات مدونة على بلوغر Blogger.

10- إذا كنت تريد حذف كل شيء تمامًا، فغيّر التبديل إلى اللون الأزرق على خيار "نعم احذف حساب غوغل غير النشط".

ملاحظة: سيصبح هذا الخيار ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر بعد أن يصبح حسابك غير نشط.