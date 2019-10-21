شركة أمريكية تبدأ توصيل الطلبات للمنازل بالدرون

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

أصبحت شركة «وينج» التابعة لمجموعة «ألفابيت»، الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية «غوغل» أول شركة لتوصيل الطلبات إلى المنازل باستخدام الطائرات المسيرة «الدرون» في الولايات المتحدة.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن «وينج» تتعاون في هذا المشروع مع شركتي «فيدإكس إكسبريس» للبريد والشحن «وسلسلة الصيدليات الأمريكية» وولجرينز. وكان الزوجان ميشيل وكيلي كولفر أول عميل لخدمة التوصيل باستخدام الطائرات المسيرة، حيث تم توصيل أدوية لعلاج البرد والسعال إليهما، في منزلهما بمدينة كريستيان بورج في ولاية فيرجينيا.

وأضاف الموقع أن سلسلة صيدليات «وولجرينز» أصبحت أول سلسلة متاجر تجزئة في أمريكا ترسل البضائع من المخزن إلى باب بيت العميل باستخدام طائرة مسيرة.